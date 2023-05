A dirlo a LaPresse è il presidente dell'associazione, Ezio Filippucci: "Già tornati operativi, aspettiamo turisti"

In merito alla conta dei danni per quanto riguarda le strutture balneari e ricettive dell’Emilia-Romagna “non abbiamo ancora numeri precisi, anche perché non è semplice avere contezza di tutte le attività interessate dal maltempo. Dall’altro lato, abbiamo certamente avuto molti meno danni rispetto all’entroterra romagnolo. Ha fatto più danni la pioggia all’interno che le mareggiate, stiamo rimuovendo i detriti dalle spiagge e dovremmo completare l’opera in poche ore ancora. Insomma, non abbiamo avuto gli stessi problemi di luoghi Cesena, Forlì, Faenza, a cui abitanti esprimiamo solidarietà”. A dirlo a LaPresse è Ezio Filippucci, presidente di Assobalneari Emilia-Romagna, aderente a Federturismo Confindustria.

Assobalneari E-R: “Già tornati operativi, aspettiamo turisti”

“Alle strutture ricettive di Rimini e Riccione ci sono stati pochi danni, a Rimini è stato un po’ peggio, ma da domani in entrambe le località siamo pronti a ripartire, le attività sono operative. Senza dubbio, dal nostro punto di vista, abbiamo perso questa settimana, visto che ovviamente in queste ore le strutture turistiche della costa sono deserte o quasi. Chiaramente se il tempo non tornasse a essere positivo nei prossimi giorni, i tempi si potrebbero allungare ulteriormente” aggiunge a LaPresse Ezio Filippucci, presidente di Assobalneari Emilia-Romagna.”Ora abbiamo problema più che altro con la comunicazione, visto che nonostante le strade siano state riaperte, c’è magari chi pensa che non si possa arrivare qui. C’è chi disdice per questo motivo. Invece Riccione, Rimini, si possono raggiungere, anche se più lentamente”, conclude Filippucci.

