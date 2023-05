Tante le storie di salvataggi nel Centro Italia, tra allagamenti e conseguenze della crisi climatica

Maltempo che non dà tregua, come conseguenza della crisi climatica, nel Centro Italia. Tantissime le storie di salvataggi che arrivano da Emilia-Romagna e Marche in particolare. Purtroppo, si sono però già registrate anche delle vittime.

A Castrocaro Terme i vigili del fuoco hanno salvato due neonate (“due creature”) bloccate con la famiglia nella casa allagata. “A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti”, spiegano i vigili del fuoco.

🔴 Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio

