L'esponente dell'omonimo clan la occupa abusivamente dal 2006

I carabinieri del gruppo di Ostia stanno sgomberando l’appartamento occupato da Roberto Spada ad Ostia a via Guido Vicon. Spada, esponente dell’omonimo clan, noto per la vicenda di una aggressione a un giornalista della Rai, dal 2006 occupava abusivamente una casa popolare. Al momento non si segnalano criticit√†.

