La giovane è stata trovata in stato di shock dagli agenti e medicata in ospedale

Una ragazza di 18 anni è stata violentata ad Anzio, vicino a Roma. La giovane è stata trovata in stato di shock dagli agenti del commissariato di Anzio ai quali ha riferito di esser stata aggredita e stuprata da un uomo che poi si è dato alla fuga. La giovane è stata soccorsa e medicata all’ospedale di Anzio. Sono in corso le indagini della polizia per identificare il responsabile.

