Ha subito almeno 3 diverse operazioni. L'autista di 18 anni, neopatentato, non si è fermato a prestare soccorso

Un ragazzo di 13 anni è stato investito a Favara, in provincia di Agrigento, da un’auto guidata da un 18enne che aveva appena conseguito la patente. Il 18enne non si è fermato per prestare i primi soccorsi ed una volta rintracciato è risultato positivo all’alcol test. È stato denunciato dai Carabinieri.

Il 13enne invece è stato condotto in ospedale, ha subito almeno 3 diverse operazioni, ed è in prognosi riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata