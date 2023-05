Decine le persone in Piazza Barberini tra bandiere e striscioni

La comunità Ucraina in Italia scende in piazza a Roma per accogliere il presidente Zelensky in visita ufficiale nel nostro Paese. Bandiere, striscioni e canti tra cui “Bella ciao” in Piazza Barberini al passaggio delll’auto che accompagna il presidente al Quirinale per l’incontro con Mattarella. “Siamo felici perché adesso il presidente può fare queste visite lampo all’estero quindi vuol dire che la situazione è migliorata. Il fatto che è venuto a Roma cioè una delle capitali più importanti del mondo rafforzerà il blocco anti Putin” dice Oles Horodetskyy, presidente dell’associazione cristiana degli ucraini in Italia. “Una grande emozione. Siamo con il nostro presidente e noi vinceremo” aggiunge una signorina ucraina residente in Italia.

