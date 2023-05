"Temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo", ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

A Pesaro è caduta una grande quantità di acqua e grandine, in pochi minuti, venerdì pomeriggio. Ci sono stati allagamenti in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. “Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città. Non ci risultano danni a persone”, ha detto il sindaco Matteo Ricci. “Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali: temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo”, ha sottolineato.

Allagamenti a Firenze

Pomeriggio di grande lavoro per i vigili del fuoco a Firenze a causa del nubifragio che si è abbattuto intorno alle 13 sulla città, colpendo in particolare la zona sud. Diversi interventi per allagamenti di scantinati e abitazioni. Sempre a causa dell’intensa pioggia, per due volte, sempre per pochi minuti, è stata interrotta la circolazione delle linee della tramvia. In viale dei Mille i vigili del fuoco hanno valutato l’inagibilità della palazzina uffici del deposito di Autolinee Toscane (ex Ataf) a causa dell’allagamento dai tetti del primo piano e del piano terreno. Circa 40 i dipendenti amministrativi e tecnici per i quali è scattato il piano di evacuazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata