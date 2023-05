I reati sono stati commessi con la tecnica del "finto addetto dell'acquedotto"

I Carabinieri di Asti hanno arrestato tre persone, padre sessantenne e due figli trentenni, tutti dimoranti nel Comune di Carmagnola, ritenuti responsabili di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in abitazione in particolare in danno di vittime deboli quali le persone anziane. Le indagini, attraverso faticosi servizi di pedinamento e osservazione, l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e attività tecniche, nonché l’escussione delle vittime direttamente al proprio domicilio, hanno permesso di identificare i tre presunti autori dei reati commessi con la tecnica del “finto addetto dell’acquedotto”, i quali a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, pesantemente modificata per incrementarne sensibilmente le prestazioni, hanno portato a segno numerosi colpi a partire dal 2022 non solo nel territorio piemontese, ma anche in altre Regioni limitrofe. Sedici gli episodi contestati, commessi tra settembre 2022 e gennaio 2023 sul territorio piemontese, lombardo ed emiliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata