Cittadini in piazza a Roma di fronte alla sede del Comune per protestare contro la “nuova ztl”, la fascia verde che secondo i piani del Campidoglio dovrebbe vietare la circolazione ai veicoli inquinanti in una larga fetta della Capitale. Tra gli organizzatori il Coordinamento Comitati No Ztl e il consigliere leghista Fabrizio Santori. Tra i manifestanti anche alcuni esponenti del nuovo movimento politico dell’ex Forza Nuova Giuliano Castellino.

