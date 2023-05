Operazione della GdF a Rosarno, in Calabria. L'uomo è stato rinviato a giudizio per associazione mafiosa ed estorsione

Sequestrati beni, per un valore complessivo stimato in circa 400 mila euro, riconducibili a un commercialista di Rosarno ritenuto in rapporto con la ‘ndrangheta. L’operazione è stata eseguita dalla Gdf di Reggio Calabria su disposizione della Dda locale. Il sequestro riguarda 2 fabbricati, 2 terreni, 3 autovetture, denaro contante per circa 40.000 euro nonché tutti i rapporti bancari, finanziari e relative disponibilità. L’uomo è stato rinviato a giudizio per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione aggravato dal metodo mafioso.

