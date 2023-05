Polimeni vede i ragazzi: "Chiederò a Regione di aprire un tavolo"

La rettrice dell’ Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni ha incontrato gli studenti accampati con le tende nel piazzale dell’Ateneo in segno di protesta contro il caro affitti e ha aperto alle loro istanze. “Non possiamo che condividere questa vostra manifestazione ma è fondamentale lavorare insieme in maniera propositiva, con la Regione e con gli altri atenei per velocizzare i processi”, ha detto Polimeni che poi ha fatto sapere che si farà “portatrice di uno stimolo affinché si apra un tavolo sul tema con la Regione e gli altri atenei”. “La manifestazione degli studenti sia da stimolo per fare meglio e più in fretta”, chiarisce la rettrice.

Un gruppo di studenti che ha montato ieri una decina di igloo sotto alla statua della Minerva per chiedere interventi rapidi da parte delle istituzioni per calmierare il costo degli alloggi universitari.

