Le fiamme avrebbero interessato un'attività della zona, il rogo è stato spento

Vasto incendio a Ceriano Laghetto, in provincia di Varese: le fiamme avrebbero interessato un’attività della zona, non ancora chiaro se un’officina o un’azienda che produce sacchetti. Dalle fiamme si è alzata una colonna di fumo nero visibile per diversi chilometri e nei paesi del circondario. Sul posto i vigili del fuoco che operano con mezzi da Varese e dalla Brianza.

È stato spento l’incendio che questa mattina ha interessato un’auto officina a Ceriano Laghetto, in provincia di Varese. Numerosi gli operatori al lavoro per domare le fiamme da cui si è alzata un’alta colonna di fumo visibile per chilometri. Sul posto sono state inviate l’autopompa e l’autoscala del distaccamento di Desio, le autobotti dei distaccamenti di Lissone Lazzate e della sede centrale di Monza ed è stato inoltre richiesto il supporto del Comando di Varese che ha inviato in posto un’autobotte del distaccamento di Saronno. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica.

