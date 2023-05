Il breve video ha fatto il giro dei social

(LaPresse) Sono stati denunciati i tifosi del Napoli che hanno bardato d’azzurro un asino (simbolo del club) e lo hanno portato nei caroselli per festeggiare lo scudetto. Lo riporta sulla sua pagina Facebook, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Continuo a ribadire che i festeggiamenti non devono essere una scusa per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali”, ha spiegato Borrelli. L’animale è stato sequestrato e trasferito in un maneggio vicino Benevento, come annunciato da Ilaria Fagotto, Presidente della L.A.I (Lega Antispecista Italiana). Il video con l’asino aveva fatto il giro del web indignando parecchi utenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata