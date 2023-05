Operazione della Gdf, i titolari sono stati denunciati sia per produzione di loghi contraffatti sia per ricettazione

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato, tra Pineto e Atri, 1.507 stampe e autoadesivi con marchi contraffatti di case di produzione di auto, moto e camper e quasi 50mila file collegati all’attività di contraffazione. I gadget erano prodotti da una società e 3 ditte individuali di e-commerce e venduti su Internet tramite ‘profili aziendali’, piattaforme e social-media. I titolari delle aziende sono stati denunciati sia per produzione di loghi contraffatti sia per ricettazione. Gli stabilimenti delle 4 aziende teramane sono stati perquisiti dalle fiamme gialle che hanno sequestrato i prodotti contraffatti assieme a tutti i macchinari e le attrezzature funzionali alla produzione degli adesivi, compresi i personal computer, i notebook, le stampanti, i plotter e i telefonini cellulari. In tutto, tra stampe e autoadesivi, sono stati sequestrati 1.507 articoli, 4 personal computer, 5 plotter, 4 smartphone, una laminatrice di ultima generazione, 4 mila 717 directory e 49 mila 892 file per una capacità di 268,6 Gigabyte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata