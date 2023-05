Il mezzo era parcheggiato vicino l'abitazione del proprietario a Pago Vallo Lauro

Un’auto con doppio impianto alimentazione benzina/GPL, ferma sotto ad un fabbricato, è stata completamente distrutta a Pago Vallo Lauro, in provincia di Avellino, dall’incendio sviluppatosi all’interno del vano motore. La Smart era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario del mezzo. Le fiamme e il fumo hanno colpito la facciata dell’edificio, che non ha subito danni strutturali, e danneggiato i contatori del gas. Dopo aver spento il rogo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata