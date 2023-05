Il ministro dell'Interno parla in prefettura a Palermo

Si parla ancora del tema migranti. “Puntiamo e stiamo organizzando un sistema di trasporto più veloce per il decongestionamento di Lampedusa dal flusso costante, legato al fenomeno dell’immigrazione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti a conclusione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura a Palermo. Piantedosi ha parlato anche della situazione dei minori non accompagnati annunciando un’ordinananza che permetta di individuare in tempi più rapidi e implementare posti per la loro prima accoglienza, che sia semplificata.

