Secondo gli investigatori il vero obiettivo avrebbe potuto essere il marito

Una donna è stata uccisa a colpi di fucile ieri sera in una contrada di Cassano dello Ionio, in provincia di Cosenza. Antonella Lopardo di 49 anni, secondo le prime ricostruzioni è stata uccisa mentre era in casa con il marito già noto alle forze dell’ordine. Sul posto indagano i carabinieri, che al momento non escludono nessuna ipotesi compreso il delitto di ‘ndrangheta.

