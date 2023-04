La vittima aveva 46 anni, l'omicida ha utilizzato un coltello

Un uomo di 46 anni è stato ucciso oggi pomeriggio a Oleggio, in provincia di Novara. L’omicida ha colpito la vittima verosimilmente con un coltello al culmine di una lite per strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato un 65enne. Dopo il fatto, la vittima è stata portata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

