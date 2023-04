A postarlo è la regista e influencer Mahnoor Euceph: 17 milioni di visualizzazioni in poche ore. Poi le scuse

Diciassette milioni di visualizzazioni in poche ore su TikTok. E’ un video che ritrae alcune studentesse universitarie milanesi su un treno che si prendono gioco di alcune persone di origini cinesi: a postarlo è Mahnoor Euceph, 22mila follower su TikTok, regista e influencer, che spiega che le ragazze stavano prendendo in giro il suo compagno, di origini cinesi, e la madre.

“Ero su un treno dal Lago di Como a Milano il 16 aprile con il mio fidanzato, che ha origini cinesi, sua mamma cinese e suo padre, bianco. Io sono pachistana. Siamo tutti americani” ha scritto accanto al video postato. Nel video si sentono le ragazze scimiottare il suono di alcune parole (come Ni-hao, ciao) e ridere.

Poche ore dopo, Mahnoor Euceph ha postato le scuse arrivate in chat dalle ragazze, che dicono di non essere razziste e si scusano per come può essere interpretato il loro comportamento, sottolineando che il video postato ha attirato immediatamente su di loro l’odio degli haters online. Ma l’influencer non accetta le scuse e dice che le due sapevano “esattamente” cosa stavano facendo, le definisce “davvero razziste”, dice che hanno “rovinato la loro reputazione” e anche quella del nostro Paese.

“L’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove da sempre i valori del rispetto e dell’inclusione“, si legge in un post sui social dell’Università, “condannando nel modo più risoluto ogni atteggiamento razzista e discriminatorio. L’episodio al quale fanno riferimento numerosi commenti apparsi in queste ore nei social non può in alcun modo essere imputato all’Ateneo, che si riserva di compiere i dovuti accertamenti su quanto accaduto e sulle relative responsabilità. Ogni eventuale provvedimento verrà preso nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni dell’Università”.

Anche lo Iulm ha chiarito sui social la sua posizione.

