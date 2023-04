Foto dall’archivio

Gianluca Paul Seung, accusato di aver ucciso la psichiatra, non ha risposto alle doamnde del gip: "E' molto scosso", ha detto l'avvocato

Il Gip del Tribunale di Pisa ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per Gianluca Paul Seung, il 35enne presunto assassino della psichiatra Barbara Capovani, dottoressa 55enne aggredita venerdì scorso all’ingresso del reparto all’ospedale Santa Chiara di Pisa. Lo ha reso noto la Questura di Pisa che conferma che stamani, in sede di interrogatorio di garanzia, il presunto omicida si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo hanno reso noto i suoi legali all’uscita dal carcere Don Bosco di Pisa, al termine dell’interrogatorio di garanzia, aggiungendo che “è molto scosso”.

