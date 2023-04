Tensione a margine della cerimonia per celebrare la Liberazione

Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono l’irruzione degli esponenti di estrema destra Do.Ra alla festa per il 25 aprile organizzata ad Azzate, nel Varesotto. A scatenare la rabbia degli estremisti lo striscione esposto durante le celebrazioni “Azzate ama la pace e non a-dora il fascio” con la parola a-dora scritta a testa in giù. Una provocazione secondo i militanti di Do.Ra che dal canto loro hanno esposto uno striscione con la scritta “Nessuno si illuda si possa scordare il sangue versato per non tradire” intonando un canto inneggiante Mussolini. Fortunatamente l’intervento del sindaco e della polizia ha evitato che la situazione degenerasse.

