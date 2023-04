La vittima è un 25enne. Il presunto omicida arrestato in una chiesa

Un ragazzo di 25 anni stato ucciso a Genova. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 25 aprile al culmine di un diverbio in via Polleri, nella zona del Carmine, nel centro del capoluogo ligure. L’intera zona, da piazza della Nunziata a via Brignole De Ferrari, è stata completamente chiusa al traffico per le indagini della Polizia.

Stando alle prime ricostruzioni, i colpi esplosi sarebbero stati almeno due. Sul posto la polizia, volanti della Questura e anche i carabinieri.

Dopo l’aggressione, sul posto è intervenuto il 118, che ha tentato di soccorrere la vittima, deceduta poco dopo.

Il presunto assassino, un uomo di circa 40 anni, si è poi barricato all’interno della chiesa della Santissima Annunziata dove è stato arrestato. Sarebbe stato lui stesso a chiedere l’intervento della polizia, dicendo al al sacrestano: “Ho ucciso un uomo“. Secondo alcuni testimoni, omicida e vittima avrebebro avuto un litigio in strada.

Successivamente una pistola è stata rinvenuta sotto un veicolo in piazza Bandiera, poco distante dal luogo del delitto, e sequestrata. Con ogni probabilità si tratta dell’arma con la quale sono stati esplosi i colpi che hanno freddato il giovane.

Il presunto assassino è stato portato in questura: potrebbe essere interrogato dal magistrato di turno già nelle prossime ore.

