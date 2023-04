Decisivo il gol di Raspadori nel recupero, il terzo tricolore della storia del club campano potrebbe arrivare domenica prossima

Il Napoli ha battuto 1-0 la Juventus all’Allianz Stadium nella gara valida per la 31/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Raspadori in pieno recupero su assist di Elmas. Con questo successo la capolista sale a quota 78 punti, a +17 sulla Lazio seconda, mentre i bianconeri restano fermi a quota 59, in terza posizione.

In una stagione già di per sé indimenticabile per i colori azzurri si aggiunge anche una vittoria agguantata in pieno recupero in casa della storica rivale. Il Napoli ormai vicinissimo al terzo scudetto – che potrebbe arrivare già domenica prossima – si toglie lo sfizio di battere la Juventus all’Allianz Stadium in una partita equilibrata, che ha regalato il meglio nel finale, quando su Torino si è abbattuto un acquazzone che non ha però turbato il volto fresco e pulito di Giacomo Raspadori. Il graffio dell’ex centravanti del Sassuolo, entrato negli ultimi minuti per Kvara, punisce una Juve che per due volte nei minuti precedenti aveva gonfiato la porta di Meret, prima con Di Maria poi con Vlahovic, illusioni subito cancellate per un fallo di Milik su Lobotka e per un pallone, di Chiesa, consegnato dopo che aveva già varcato la linea di fondo. Il Napoli, reduce dalla dolorosa eliminazione europea da parte del Milan, dimostra di aver carattere oltre che qualità: è rimasto sempre dentro la partita, aggredendola a poco a poco, e trovando il guizzo letale sul gong. Come le vere grandi squadre sanno fare.

