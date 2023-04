Michele Tommasi era a bordo dell'aereo atterrato a Ciampino con i primi italiani evacuati dal Paese africano

“I nostri connazionali sono rientrati, frutto di un’operazione pianificata perfettamente. Siamo felici di essere rientrati. Sono stato in contatto con il ministro Tajani ogni giorno”. A raccontarlo è l’ambasciatore italiano a Khartoum Michele Tommasi, appena sceso dall’aereo dell’Aeronautica Militare che lo ha riportato in Italia insieme con altre 96 persone sfollate dal Sudan. “Ora siamo un po’ stanchi”, ha aggiunto, congedandosi dai giornalisti che lo attendevano all’arrivo. “La situazione che abbiamo lasciato in Sudan è critica. So che ci sono state delle riprese di combattimenti questa mattina”, ha proseguito Tommasi: “Siamo servitori dello Stato, siamo qui e questo è il nostro servizio al Paese”.

