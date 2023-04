L'uomo indossava tutte le protezioni del caso, i carabinieri indagano sulla vicenda

Un uomo di 32 anni è morto oggi sulle colline di Bettola, in provincia di Piacenza, schiacciato da un albero. Era solo nel bosco. L’uomo indossava tutte le protezioni del caso, ma è stato schiacciato da un grosso tronco che gli è caduto addosso mentre tagliava alcune piante nei boschi della zona. Per il 32enne non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme i famigliari che non lo hanno visto tornare a casa. I carabinieri di Rivergaro stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

