Il femminicidio la sera del 19 aprile scorso

È stato fermato il convivente della donna di 38 anni uccisa la sera del 19 aprile a Scaldasole, in provincia di Pavia, nella Lomellina. La donna, Anila Ruci, di origini albanesi, è stata uccisa con una coltellata. I carabinieri della locale compagnia hanno arrestato Osman Bilyhu, 30 anni, anche lui di origini albanesi, che viveva con la donna. L’uomo è attualmente ricoverato nell’ospedale di Pavia perché aveva ferite da accoltellamento. Ai carabinieri, due sere fa, aveva riferito di essere stato colpito con un coltello da una persona che conosceva, ma di non essersi accorto di nulla perché in seguito all’aggressione aveva perso i sensi. Bilyhu è piantonato in ospedale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

