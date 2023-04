Immagine d'archivio

È successo nel quartiere Pianura. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto

Una donna di 73 anni, è stata ritrovata senza vita in un’abitazione in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, zona orientale di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Pianura e della Squadra Mobile della questura partenopea: in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si hanno altri dettagli sulle cause della morte.

