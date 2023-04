Alla Chiesa San Filippo Neri l'ultimo saluto all'atleta 18enne morta il 13 aprile scorso in Turchia. Presente anche il ministro dello Sport Abodi

Il feretro di Julia Ituma arriva alla chiesa San Filippo Neri di Milano. Ad accompagnarlo i parenti, in lacrime. Tantissime le persone accorse per i funerali della giovane pallavolista. Presente anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. La giocatrice 18enne della Igor Gorgonzola Novara è stata trovata morta fuori dall’hotel in Turchia dove alloggiava con la squadra il 13 aprile.

