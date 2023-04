Il fatto è avvenuto durante una gita in famiglia. Il bambino sarebbe stato anche colpito con un pungolo per animali

Un bambino di dieci anni, figlio di un dirigente altoatesino di Forza Italia, è stato aggredito nella giornata di domenica da un gruppo di ragazzi. Il fatto è avvenuto durante una gita in famiglia in montagna in provincia di Bolzano. Il bambino si era allontanato con altri due amici per giocare a pallone, quando tutti e tre sono stati avvicinati da un gruppetto di ragazzi poco più grandi che avrebbero cominciato ad insultarli e spintonarli. Il figlio del politico sarebbe stato anche colpito con un pungolo per animali, uno strumento che produce scariche elettriche e che di solito viene utilizzato per far rientrare le mucche in stalla. La famiglia ha sporto denuncia: “Sono giornate difficili, ciò che è accaduto nel fine settimana ha turbato l’equilibrio della nostra famiglia. Leggere di altri casi di delinquenza minorile non è paragonabile a vivere questa situazione all’interno del proprio nucleo familiare. Paura e insicurezze sono entrante nella nostra quotidianità senza un preavviso. Al momento non è opportuno commentare quanto accaduto: le indagini assicureranno alla giustizia chi ha sbagliato. Ogni riflessione politica dovrà essere successiva. Al momento pensiamo solo al benessere fisico e psicologico della nostra famiglia” dichiara la famiglia in una nota.

