Molti passeggeri costretti ad attendere: "Ma per lavoro dobbiamo muoverci per forza"

Venerdì nero per i trasporti ferroviari in Italia, a causa dello sciopero del personale di Trenitalia. A Roma Termini decine di treni cancellati e ritardi: “Lo sapevamo, ma dobbiamo spostarci per lavoro” spiegano molti passeggeri. Regolare la circolazione dei treni Italo.

