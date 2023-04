La rivelazione dei media turchi. Si attende l'esame autoptico della 18enne morta in Turchia

La polizia turca è al lavoro per capire la dinamica e le motivazioni legate alla morte di Julia Ituma, la 18enne stella della Igor Gorgonzola Novara che ieri ha perso la vita cadendo dalla finestra del sesto piano dell’hotel dove alloggiava con tutta la squadra in trasferta a Istanbul per una gara di Champions League di volley. Secondo il quotidiano turco Hürriyet la polizia avrebbe valutato l’incidente come un suicidio, l’ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un’indagine. È stato rivelato che Ituma avrebbe riferito alle sue compagne di squadra e all’allenatore che non stava bene e avrebbe scritto “addio” al gruppo WhatsApp della squadra prima della tragedia consumata nella notte.

Attesa per l’autopsia

Mentre continua il lavoro della polizia per comprendere le dinamiche della morte, si attende l’esito dell’autopsia dopo il quale verranno definite anche le modalità e i tempi per il rimpatrio della salma.

Il video diffuso dai media turchi

Dopo aver posto sotto sequestro il cellulare della giovane 18enne, gli inquirenti turchi hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza – diffuse dai media turchi – in cui si vede la pallavolista camminare per il corridoio dell’hotel mentre parla al telefono, poi si siede a terra e infine rientra nella stanza.

Italian-Nigerian volleyball star, Julia Ituma, passes on after [email protected] from sixth floor of a hotel in Turkey pic.twitter.com/ExJLt8j0iX — Instablog9ja (@instablog9ja) April 14, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata