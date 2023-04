Oltre 800 persone all'interno, si aspetta che il mare migliori per trasferirli

Sono ancora oltre 800 i migranti all’interno dell’hotspot di Lampedusa, a fronte di una capienza massima di circa 400 persone. Save The Children inoltre denuncia l’assenza di servizi igienici. Le autorità aspettano che il mare migliori per trasferire una parte dei migranti in nave verso altri centri di accoglienza.

