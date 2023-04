Padre Nicola Scarratino della chiesa romana Santi Pietro e Paolo

Nell’omelia della messa della domenica di Pasqua, Padre Nicola Scarratino, parroco della chiesa romana Santi Pietro e Paolo, ricorda Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv. E al termine della funzione, ai microfoni di LaPresse, dichiara: “Sono nostri parrocchiani, li conosciamo e speriamo di essergli vicini in questo momento e non dire altro. E’ difficile per loro accettare questo evento, così come è avvenuto. Poi toccherà alla giustizia fare chiarezza, noi ci mettiamo in attesa. Lo ricordiamo come un avvocato, che sapeva fare la sua professione. Abbiamo vissuto soprattutto i genitori, la loro infanzia, la loro vita. Il quartiere poi si è allargato. Non li abbiamo ancora sentiti e loro non si sono fatti vivi proprio in attesa delle cose che verranno. So che sono stati contattati dalle istituzioni e dalle autorità e noi siamo in attesa con loro”.

