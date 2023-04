È accaduto ieri a Bertinoro, le operazioni dei Vigili del fuoco

Le operazioni dei Vigili del Fuoco a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, dove ieri, 7 aprile, un silos di mangimi è crollato su un’autovettura uccidendo le tre persone a bordo del veicolo. Il silos, pieno di cereali e mangime, si trovava in un allevamento di San Pietro in Guardiano. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

