Deve scontare oltre 17 anni di carcere per estorsione e truffa

Eseguita dalla Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso l’estradizione dell’imprenditore carrarese Flavio Lazzini, balzato agli onori della cronaca negli anni passati per la commissione di vari reati economici finanziari. L’imprenditore, classe 1961, già condannato da più tribunali dell’Italia Centro-Settentrionale, era stato destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Massa di espiazione della pena residua di 17 anni, nove mesi 9 e 15 giorni di reclusione per fatti, fra l’altro, di estorsione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta.

