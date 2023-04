La vittima, un uomo di 52 anni, era in attesa di un alloggio popolare. Insieme a lui vivevano 4 cani, uno dei quali è morto durante l'incendio

Ieri sera, un uomo di 52 anni ha perso la vita a Piacenza a causa di un incendio nel container dove viveva. Secondo quanto confermato dai carabinieri della città emiliana, si tratta di un senzatetto molto conosciuto nella zona. La vittima viveva dentro il container adibito a unità abitativa, vicino al centro storico cittadino ed era in attesa di un alloggio popolare. Secondo le ricostruzioni fornite dai militari, nella tarda serata di ieri, sono divampate le fiamme, probabilmente a causa di un cortocircuito nel climatizzatore e l’uomo potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo e sarebbe morto a causa dell’incidente. Ad accorgersi delle fiamme è stato un equipaggio dei carabinieri del radiomobile di Piacenza, di passaggio lungo via Tramello. Insieme a lui vivevano quattro cani, uno dei quali è morto durante l’incendio, mentre gli altri tre sono stati salvati. Sul caso stanno indagando i carabinieri, i quali hanno fatto sapere che il container era di proprietà del comune (l’uomo, infatti, sarebbe stato autorizzato a viverci dentro) e che ieri sera, intorno alle 23.30, sul luogo dell’incidente è arrivata poi anche la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

All’uomo senzatetto che ieri sera, a Piacenza, ha perso la vita a causa di un incendio nel container in cui viveva, tempo fa era stato trovato un alloggio popolare, che lui però avrebbe rifiutato perché all’interno non c’era la possibilità di ospitare i suoi quattro cani (uno dei quali, ieri sera, è morto con lui a causa delle fiamme), rimanendo in attesa. Il 52enne era molto conosciuto in città, anche perché viveva all’interno di un container adibito a unità abitativa, vicino al centro storico ed era in attesa di un alloggio popolare. Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri di Piacenza, nella tarda serata di ieri, sono divampate le fiamme, probabilmente a causa di un cortocircuito nel climatizzatore, e l’uomo potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo, morendo subito dopo a causa dell’incendio. Ad accorgersi delle fiamme è stato un equipaggio dei carabinieri del radiomobile di Piacenza, di passaggio lungo via Tramello. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno fatto sapere che il container era di proprietà del comune (l’uomo, infatti, sarebbe stato autorizzato a viverci dentro).

