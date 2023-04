Disposta l'autopsia, sul corpo ferite da taglio

Una giovane donna di 37 anni è stata trovata morta in casa, in un’abitazione Piazza Europa, in zona San Lorenzo, a Palermo. È stata disposta l’autopsia sul corpo che riporta ferite da taglio. Il corpo della donna è stato ritrovato dai Vigili del fuoco. Sembrerebbe, secondo una primissima ricostruzione che il marito, che non riusciva ad entrare in casa, abbia chiesto aiuto ai vigili, da qui il ritrovamento del corpo senza vita della donna.

