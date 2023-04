Dalle indagini è emerso un articolato schema societario con sedi in Repubblica Ceca, Regno Unito, Portogallo e Isole Comore

La Guardia di Finanza di Messina, su ordine del Gip del Tribunale di Barcellona, ha sequestrato 2.800.000 euro a cinque persone appartenenti, secondo l’accusa, ad un’associazione per delinquere internazionale dedita a operazioni di abusivismo finanziario. Dalle indagini è emerso che un articolato schema societario – costituito da holding con sede in Repubblica Ceca, Regno Unito, Portogallo e Isole Comore – raccoglieva risparmi in maniera illecita, principalmente in provincia di Messina, ma anche a Trapani, Bari e Reggio Calabria. Si stima un guadagno pari a cinque milioni di euro.

Ai numerosi clienti – molti residenti nella provincia di Messina – venivano proposti investimenti all’estero (presentati sotto forma di piani di accumulo, finanziamenti, prestito, etc.) con alte percentuali di guadagno. Gli investitori, peraltro, a loro volta, risultavano aver omesso di presentare all’Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni sul monitoraggio fiscale circa la detenzione di capitali all’estero.

