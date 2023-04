Al lavoro gli artificieri. Sul posto, in via di Villa Lauchli, sono intervenute le forze dell'ordine e la polizia locale

Allarme bomba alla Scuola internazionale Marymount di Roma dove sono stati evacuati i circa 900 studenti e sono al lavoro gli artificieri per i controlli del caso. Sul posto, in via di Villa Lauchli, sono intervenute le forze dell’ordine e la polizia locale.

