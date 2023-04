Originari del Bangladesh e dell'Afghanistan, viaggiavano a bordo di un piccolo barchino. Sono stati soccorsi dalla Guardia costiera

Sono sbarcati nella notte a Pozzallo 35 Migranti soccorsi dalla Guardia costiera. “Sono quasi tutti giovani, originari del Bangladesh e dell’Afghanistan – spiega il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – buona parte erano in stato di ipotermia perché sono giunti mentre era in corso una grande burrasca. Infatti, erano tutti zuppi d’acqua. Uno di loro è stato portato in ospedale”.

I naufraghi viaggiavano a bordo di un piccolo barchino. I naufraghi sono stati condotti presso l’hotspot di Pozzallo dove attualmente il numero degli ospiti è di 325 persone, tra i quali vi sono 44 nuclei familiari , 239 uomini, 63 donne e 23 minori accompagnati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata