Nel mirino siti istituzionali italiani, francesi, inglesi e lituani oltre alla Nasa

Sono in corso da questa notte e stanno continuando per tutta la mattinata una serie di attacchi hacker classici DDOS verso siti istituzionali italiani da parte del gruppo russo noto come ‘No Name’ che punta a “saturare” – spiegano fonti della Polizia postale che sta respingendo gli attacchi con successo – la funzionalità di alcuni servizi sul modello di quanto avvenuto in settimana con alcuni dei servizi dell’Azienda dei trasporti romana Atac. Non si tratta di attacchi distruttivi e oltre all’Italia stanno prendendo di mira in maniera ripetuta e continuativa anche la Nasa e siti istituzionali francesi, inglesi e lituani.

