Una donna di 69 anni è morta stanotte in un incidente stradale lungo la SP500 (ramo A), altezza Casandrino in provincia di Napoli. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della compagnia di Caivano. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.

