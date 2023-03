Il presidente Fiola: "Rispondiamo con i fatti e pubblica nuovo bando"

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha convocato una conferenza stampa in risposta alle accuse ricevute da Ance, Claai, Cna, Cdo, Confapi, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria che con un comunicato stampa congiunto ne disapprovano l’operato. “Già da pochi minuti sul sito è pubblico il bando per il rinnovo del Consiglio. Alle accuse rispondiamo con i fatti, con quello che è stato fatto e che faremo. Chiamerò tutte le associazioni per farmi dire almeno nel futuro che cosa hanno intenzione di fare perché in questi quattro anni in consiglio non hanno avanzato una proposta. Mi portassero le carte, le registrazioni dei progetti presentati e io sarò pronto a fare ammenda, ma vi assicuro che sono stati qui solo a gridare, a Napoli si dice a fare le ‘vaiasse'”. Queste le parole di Ciro Fiola, presidente dalla Camera di Commercio di Napoli.

