Una foto ritrae Matteo Messina Denaro nell'abitazione - fonte: carabinieri

Si tratta di Emanuele Bonafede, nipote del boss Leonardo Bonafede, e della moglie

I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno arrestato altri due favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro: si tratta di Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

Una foto con un bicchiere di cognac e un sigaro in mano, seduto con le gambe accavallate nel salotto della casa di Emanuele Bonafede e Ninfa Lanceri in via Mare 89 a Campobello di Mazara in provincia di Trapani oltre a una lettera-pizzino scritta dalla donna per gli inquirenti sono l’ennesima prova del rapporto strettissimo fra Matteo Messina denaro e i due arrestati di questa notte, altri due favoreggiatori degli ultimi anni della latitanza dell’ultimo dei corleonesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata