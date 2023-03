La tragedia a Berbenno in provincia di Sondrio

Due persone sono state travolte e uccise da un treno in transito nel tardo pomeriggio di domenica in Valtellina. La tragedia si è consumata presso la stazione di Berbenno Valtellina, in provincia di Sondrio. La dinamica è in corso di accertamento.

“Due vite ancora da vivere spente così, che tragedia. Una preghiera per loro, le più profonde condoglianze alle loro famiglie”, commenta su Instagram il vice premier Matteo Salvini.

