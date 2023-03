Il corpo portato a terra dalla Guardia costiera

Il corpo di un altro minore morto nel naufragio di Cutro è stato recuperato questa mattina da una pattuglia della Guardia costiera presente sul posto. Si tratta della 74esima vittima della strage del 26 febbraio nel Crotonese.

Si tratta di una bambina di circa 5-6 anni, anche se bisognerà attendere gli accertamenti dei medici legali per l’età precisa. L’avvistamento del corpo è stato fatto da personale dei Vigili del Fuoco in perlustrazione lungo la spiaggia con mezzi Quad. Il recupero del corpo è stato affidato ai soccorritori acquatici.

Asgi: “Superstiti trattenuti illegalmente nel Cara di Capo Rizzuto”

La permanenza dei superstiti del naufragio del 26 febbraio “all’interno del Cara” di Isola Capo Rizzuto “senza la garanzia di procedure adeguate” e “sotto il controllo delle forze dell’ordine assume le forme di un vero e proprio trattenimento illegale, in violazione delle normativa italiana ed europea”. Lo denuncia il direttivo dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), pool di giuristi e avvocati da due settimane presenti a Crotone, parlando di “assenza di chiare indicazioni” fornite ai migranti “circa le procedure attivate” che fanno dubitare “sia stata svolta un’adeguata informativa legale relativa alle possibilità di accesso alla procedura di asilo e che, anche nel caso in cui questa fosse stata garantita, si sia svolta secondo le modalità previste” alla “presenza di un mediatore, in un contesto opportuno, rispetto della privacy”. La Prefettura – fa sapere Asgi – dopo aver espletato le esigenze di prima accoglienza, avrebbe dovuto immediatamente trasferire i superstiti in un centro di accoglienza in cui vi fossero condizioni materiali adeguate e idonee ad accoglierli”. “Dall’osservazione diretta e da quanto riferito dai familiari con i quali si è entrati in contatto – continua il pool di avvocati e giuristi – abbiamo rilevato l’assenza totale di indicazioni chiare e precise da parte del Governo e della Prefettura di Crotone, l’assenza di una cabina di regia atta anche a garantire nell’immediatezza dei fatti, adeguato supporto ai familiari delle vittime del naufragio e una gestione scaricata completamente sull’amministrazione locale e sulle associazioni- locali e non”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata