Decine di persone hanno voluto passare la notte fuori casa per paura di nuove scosse: allestiti 200 posti letti in tende e palestre

E’ proseguita per tutta la notte l’attività dei vigili del fuoco nelle aree colpite giovedì da diverse scosse di terremoto nell’area intorno a Perugia. Dopo 81 interventi per verifiche tecniche svolti nessun grave danno è stato riscontrato dalle squadre sul territorio.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia risultano 30 sfollati nel comune di Umbertide e piccoli danni ad alcuni edifici. Cinque persone hanno riportato ferite lievi durante l’allontanamento dalle case, ha riferito la Protezione Civile, il cui volontariato ha lavorato già nella giornata di giovedì nel montaggio di tende e nell’allestimento di posti letto in alcune palestre, in grado di accogliere i cittadini che non volevano trascorrere la notte nelle loro abitazioni. locali.

#Terremoto #Perugia, proseguita per tutta la notte l’attività dei #vigilidelfuoco nelle aree colpite dalle scosse di ieri. Svolti 81 interventi per verifiche tecniche: nessun grave danno riscontrato dalle squadre sul territorio [#10marzo 9:45] pic.twitter.com/0fuEtwhV1O — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 10, 2023

Scuole e uffici regionali chiusi

In via precauzionale il comune perugino ha disposto per oggi (venerdì) e domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture. Anche tutti gli uffici regionali rimarranno chiusi, per lo stesso motivo, nella giornata di oggi.

Allestiti punti di raccolta e 200 posti letti

La Protezione civile locale ha predisposto punti di raccolta e installazione di pernottamenti in sicurezza per la popolazione con oltre 200 letti, in fase di montaggio dalle 23.30 di giovedì sera, in coordinamento con sindaci di Perugia e Umbertide. Verifiche anche agli alloggi Adisu del capoluogo, per l’eventuale messa in sicurezza degli studenti. Al termine dei controlli, intorno alle 24 , non sono state rilevate criticità.

In coordinamento con la Protezione Civile nazionale sono state avviate procedure e verifiche che hanno visto tra l’altro l’attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con 2 ambulanze e 2 auto mediche tra Santorfeto, Pierantonio e Umbertide.

