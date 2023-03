Epicentro a Umbertide. L'istuto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, riferisce che la stima è ancora provvisoria

Una scossa di terremoto con magnitudo tra 4.3 e 4.8 è stata avvertita oggi intorno alle 16.05 nella provincia di Perugia, a Umbertide. L’istuto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, riferisce che la stima è ancora provvisoria.

“A seguito dell’evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.4, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile”. È quanto si legge in una nota della Protezione Civile.

Giani: “Scossa nel Perugino avvertita nel Senese e nell’Aretino”

“Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

A Perugia lievi danni su edifici, no vittime segnalate

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata in provincia di Perugia, sono state segnalate “microlesioni su edifici” e “ad ora nessun danno a persone”. Lo fanno sapere i vigili del fuoco al lavoro sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata