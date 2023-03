Immagine d'archivio

La denuncia di Alarm Phone: "Abbiamo allertato le autorità, bisogna avviare subito le operazioni di salvataggio"

Secondo Alarm Phone vi sarebbero 500 persone a bordo di un’imbarcazione in pericolo a Sud dalle coste della Sicilia. “Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia – scrive Alarm Phone nei suoi canali social – ci hanno chiamato dalla zona Sar italiana. Abbiamo allertato le autorità. Avviate subito le operazioni di salvataggio, non perdete tempo”.

