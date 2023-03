Stefano Cavalieri non si trova da giorni, la scomparsa denunciata l'8 marzo da un familiare

Un ragazzo di 25 anni, Stefano Cavalieri, è scomparso a Comacchio, in provincia di Ferrara. Il 25enne non ha dto più sue notizie dal pomeriggio dello scorso 7 mrzo quando si era allontanato da casa con la sua auto, una Bmw di colore grigio metallizzato.

La sua scomparsa è stata denunciata l’8 marzo da un familiare. Delle attività in corso da parte delle forze dell’ordine è stata informata la Procura della Repubblica di Ferrara per gli aspetti investigativi mentre, tramite la Prefettura, è stato attivato il ‘Piano provinciale di intervento coordinato per la ricerca di persone scomparse’.I carabinieri della Compagnia di Comacchio unitamente con la polizia municipale, guardia di finanza, vigili del fuoco e alla protezione civile, stanno portando avanti le ricerche del ragazzo, anche attraverso un elicottero dei vigili del fuoco e due droni. Le forze dell’ordine invitano, chiunque sia in possesso di informazioni utili, a contattare la Centrale Operativa della Compagnia di Comacchio (tel. 0533/319900) o a raggiungere di persona la Stazione dei carabinieri di Comacchio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata